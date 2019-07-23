Путь в никуда: появились свежие фото "сезона" в оккупированном Крыму

В сети показали новые фото "наплыва" туристов в оккупированном Россией Крыму.

Об этом сообщает блогер под ником RoksolanaToday&Крым25% на своей странице в Twitter.

Сезон на полуострове в самом разгаре, однако это не спасает Крым, где туристов практически нет. Людей не видно на пляжах, также пустует и аквапарк, который ранее любили отдыхающие.

"Оленевка. Путь в июльское никуда", - подписала блогер фото пустынного пляжа.

Кроме этого блогер показала и развлекательную зону с водными горками. Там практически нет посетителей.

"Банановая республика. На мой взгляд, лучший аквапарк в Крыму. Был во всяком случае. Супер-пупер сезон", - написала она.

Как сообщал "Апостроф", несмотря на середину июля, в одном из главных курортных городов оккупированного Крыма, Ялте, на пляжах и набережной не так много отдыхающих.