Накроют грозы: синоптики назвали области, где будет плохая погода

В среду, 24 июля, Украину накроет непогода - во многих областях пройдут дожди с грозами.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, грозы обещают на Западе страны - в Волынской, Ровненской, Хмельницкой, Львовской и Тернопольской областях. Температура воздуха днем там поднимется до +23...+25 градусов. Ночью столбики термометров покажут +12...+15 градусов.

Без осадков будет в Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Температура также достигнет +23...+25 градусов днем и +12...+15 ночью.

Кроме этого грозы пройдут и на Востоке Украины - в Харьковской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях. Днем температура воздуха будет +26...+28 градусов за Цельсием. Ночью - 16-18 градусов тепла.

Солнечно и без осадков ожидается на Юге страны, где также будет +26...+28 градусов.

Дожди еще охватят центральные и северные области, где дневная температура воздуха достигнет отметок +26...+28 градусов.

В Киеве и области 24 июля синоптики также прогнозируют дожди. Днем термометры покажут +22...+25 градусов. А ночью температура упадет до +13...+16 градусов.

Как сообщал "Апостроф", после жарких выходных в Украину возвращается дождливая погода, которая принесет незначительное похолодание.