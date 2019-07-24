RU  UA  EN

среда, 24 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.60
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

24 июля

07:10
В Украине заметили в продаже бюсты Зеленского: фото и реакция соцсети
06:50
ЦИК подсчитала почти 99% голосов: онлайн трансляция (обновляется)
06:44
Под Запорожьем умер 37-летний ветеран АТО
06:20
Накроют грозы: синоптики назвали области, где будет плохая погода
05:29
В сети одним фото показали результаты выборов в Раду
04:32
Опубликован прогноз магнитных бурь в Украине до середины августа
03:27
Голый и опасный: полиция сделала важное заявление по странному "убийце" в Киеве
02:36
В поисках гуманоидов и Лох-Несского чудовища: конспирологи готовят новую громкую акцию
01:42
Модник пришел на выборы: соцсети повеселило фото скандального экс-нардепа
00:33
Приехало чучело из России: появилось видео с автохамом по пути на украинский курорт
00:01
Ветеран войны и противник России: названо имя нового главы Пентагона

23 июля

23:59
Туристов в Крыму избили ногами за отказ платить за фото: все попало на видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Накроют грозы: синоптики назвали области, где будет плохая погода

среда, 24 июля 2019, 06:20
переглянути новину українською

В среду, 24 июля, Украину накроет непогода - во многих областях пройдут дожди с грозами.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, грозы обещают на Западе страны - в Волынской, Ровненской, Хмельницкой, Львовской и Тернопольской областях. Температура воздуха днем там поднимется до +23...+25 градусов. Ночью столбики термометров покажут +12...+15 градусов.

Без осадков будет в Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Температура также достигнет +23...+25 градусов днем и +12...+15 ночью.

Кроме этого грозы пройдут и на Востоке Украины - в Харьковской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях. Днем температура воздуха будет +26...+28 градусов за Цельсием. Ночью - 16-18 градусов тепла.

Солнечно и без осадков ожидается на Юге страны, где также будет +26...+28 градусов.

Дожди еще охватят центральные и северные области, где дневная температура воздуха достигнет отметок +26...+28 градусов.

В Киеве и области 24 июля синоптики также прогнозируют дожди. Днем термометры покажут +22...+25 градусов. А ночью температура упадет до +13...+16 градусов.

Как сообщал "Апостроф", после жарких выходных в Украину возвращается дождливая погода, которая принесет незначительное похолодание.

Фотовзгляд

Все галереи
Голосование президента на внеочередных выборах в Верховную Раду

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Дождливо, но +31: синоптики озадачили погодой на неделю

Фантомные боли истории: как согласиться на несогласие

Адская жара в день выборов: синоптики удивили погодой на выходные

Лицензионный воз на перманентном тормозе, или к чему приводит бездействие Минфина на рынке лотерей

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: