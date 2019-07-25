Боевикам ДНР прилетели новые "сюрпризы" от украинских патриотов: фото

Над позициями боевиков незаконных вооруженных формирований на Донбассе "неизвестные" разбросали агитационные листовки с надписью: "Твоя вдова заняла очередь за русской милостыней?"

Об этом на своей странице в Facebook сообщает блогер и военнослужащий ВСУ Анатолий "Штирлиц" Штефан.

На листовках можно увидеть скриншот из российской социальной сети "Вконтакте" с призывами сбора помощи супруге погибшего боевика, при этом помощь бывший главарь боевиков Игорь Гиркин-Стрелков называет "милостыней".

"Снова неизвестные распространили приветственные листовочки оккупантам, а в их группах уже сутки горят перд*ки и пылает вата", – пишет Штефан в комментарии к фото.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сети показали фотографии захоронений боевиков на Донбассе.