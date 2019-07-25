Украинцы могут официально выиграть 195 млн евро в итальянской лотерее

Национальная итальянская лотерея "Супер Эналотто" (Super Enalotto) побила мировой рекорд. Ее джекпот достиг 195 миллионов евро. Накануне вечером комбинацию из шести чисел никто не угадал.

Уже на протяжении девяти месяцев итальянцы и многочисленные иностранцы, которые специально приезжают в страну, безуспешно пытаются стать миллионерами. Однако, судя по количеству продаваемых ежедневно билетов, азарт желающих сорвать куш только растет.

Выигрышная комбинация по результатам тиража накануне состояла из чисел 18, 32, 34, 55, 74, 79 и звездного номера 78.

Лотерея СуперЭналотто известна как любимая лотерея знаменитостей: в разное время билет на удачу в итальянскую лотерею приобретали Джордж Клуни, Элизабет Херли, Мадонна Пэрис Хилтон. Так, Клуни приобрел 1000 билетов национальной итальянской лотереи оптом. Но повезло Мадонне – звезда выиграла 120 000 евро, денежный приз она пожертвовала на строительство школы в Малави.

Итальянская лотерея SuperEnalotto на этой неделе разыгрывает огромный джекпот, и вам вовсе необязательно мчаться в Италию, чтобы принять участие в игре.

Как играть жителям Украины

В лотерее SuperEnaLotto могут принимать участие желающие из любой точки мира, при условии, что билет был куплен на территории Италии.

Играть в SuperEnalotto онлайн довольно просто - зарегистрируйтесь на сайте и заполните лотерейный билет. Вся процедура займет не более пяти минут, и вскоре после оплаты билета вы увидите сканированную копию вашего билета в вашем личном кабинете.

Чтобы сыграть в эту удивительную лотерею и получить шанс выиграть джекпот знаменитой национальной лотереи Италии, приобретите билеты SuperEnalotto уже сегодня.