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​Не вам нас судить: соцсети разгневало заявление россиянина из "Азова", напавшего на Порошенко

пятница, 26 июля 2019, 07:23
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В сети поднялась волна возмущения из-за видео, записанного ветераном полка "Азов" Никитой Макеевым, который напал на авто бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Пользователи сети "посоветовали" россиянину ехать на свою историческую родину и там "геройствовать".

"Теперь нам русские будут указывать, что делать?Просто нахожусь в возмущении.На бывшего Президента Украины Порошенко прыгает русский человек, который воевал в Азове", - написал общественный активист Марк Гордиенко в Facebook.

"Ваша Родина Россия начала войну против моей страны. Не наоборот. И не вам судить о том, кто из украинцев и как готов защищать свою землю. Потому что моя Украина для меня Все", - заявила в ответ Макееву народный депутат и журналистка Виктория Сюмар.

Как сообщал "Апостроф", в нападении на автомобиль бывшего президента Украины Петра Порошенко у здания Государственного бюро расследований участвовал ветеран АТО Никита Макеев.

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