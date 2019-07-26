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Стало известно о планах оккупантов построить еще один Керченский мост

пятница, 26 июля 2019, 14:09
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В аннексированном Россией Крыму планируется строительство еще одного моста, кроме ранее построенного скандального Керченского моста.

Об этом сообщают Дни.Ру.

Как передает издание, новый Крымский мост станет пешеходным, фактически это уменьшенная копия переправы через Керченский пролив.

Конкурс на строительство инсталляции уже объявлен на сайте госзакупок. Сообщается, что, в отличие от реального Крымского моста, сооружение в Керчи будет состоять лишь из одной автодорожной арки. Ее длина составит около 70 метров.

Причем, возводить сооружение будут по той же технологии, что и Крымский мост в Керченском проливе.

"Правда, так же глубоко сваи вбивать не придется. Сначала строители соорудят четыре опоры, затем смонтируют пролетное строение и мостовое полотно, а в конце сделают мощение тротуарной плиткой и установят освещение", - передает издание.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети сравнили фото Керченского моста до и после строительства.

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