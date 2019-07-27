​Жара до 34 градусов и грозы: синоптики "порадовали" украинцев прогнозом

В воскресенье, 28 июля, в Украине ожидается сухая жаркая погода, а вот западные регионы накроют грозы с дождями.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода в воскресенье будет преимущественно сухой и жаркой. Дожди и грозы обещают в Карпатах, на территории Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Волынской и Ровенской областей.

Температура воздуха ночью составит от +16 до +20 градусов. Днем воздух прогреется до 29−34° тепла. Ветер восточный, 5−10 м/с.

Погода в Киеве 28 июля прогнозируется солнечная и теплая. Температура ночью 17−19° тепла, днем 29−31° тепла.

На юге Украины в ближайшие сутки будет достаточно жарко. Гидрометцентр ночью обещает температуру воздуха 18−20° тепла, а днем - 30−32°.

На востоке завтра будет преобладать сухая, солнечная погода. Ночью температура воздуха прогреется до 16−18° выше нуля, днем прогнозируют 30−32° по Цельсию.

В западных областях – преимущественно дождь, возможны грозы. Температура воздуха ночью 16−18° тепла, днем 30−32° выше нуля.

Как сообщал "Апостроф", конец июля в Украине еще будет жарким, но в начале августа придет очередная волна похолодания.