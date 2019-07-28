RU  UA  EN

воскресенье, 28 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.35
Меню
Общество

Новости

28 июля

00:28
Опубликовано впечатляющее видео взлета украинского самолета-гиганта при сильном шторме

27 июля

23:56
​Более тысячи задержанных: режим Путина жестко пресек протест в Москве, фото и видео
23:21
​Между "слугами народа" намечается конфликт: известный журналист записал скандальное видео
22:45
​Тимошенко заявила про фальсификации на ОИО под Винницей
22:18
​Под Житомиром произошло громкое убийство: Пашинский ответил на подозрения
21:43
​Сильная вонь из-за нечистот: в сети показали грустные фото побережья на Гидропарке в Киеве
21:16
Во время Крестного хода все мы молились за мир в Украине – Новинский
20:57
​Поезд протаранил автомобиль под Львовом: фото и данные о жертвах
20:26
​Жара до 34 градусов и грозы: синоптики "порадовали" украинцев прогнозом
19:59
​Авто превратились в груды метала: появились фото жуткого ДТП под Одессой
19:31
​Путин ушел на дно во время кровавых стычек в Москве: фото и видео
19:05
​Школьница обнаружила ужасную находку на берегу Днепра в Киеве: фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Опубликовано впечатляющее видео взлета украинского самолета-гиганта при сильном шторме

воскресенье, 28 июля 2019, 00:28
переглянути новину українською

В понедельник, 22 июля, самолет Aн-124 авиакомпании "Антонов" смог совершить взлет при сильном штормовом ветре в Австралии.

Видео разместили на YouTube-канале ssesprit.

Он находился в аэропорту Аделаиды, который расположен в Южной Австралии. Сильный боковой ветер мешал взлету, однако пилоту все же удалось поднять самолет в небо.

На записи видно, что мощный ветер с запада уносит самолет от центральной полосы, летательный аппарат клонит в сторону. Однако пилот смог вырулить и вернуть самолет на нужный курс.

Как сообщал "Апостроф", пилот самолета авиакомпании Bravo рейса 4406 Анталия-Киев UR-CPR мог пойти на посадку на запасном аэродроме, но решил садиться в неблагоприятных условиях. Самолет получил серьезные повреждения и восстановлению не подлежит.

Фотовзгляд

Все галереи
Крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Озеро Свитязь "оживет" весной, но есть другие проблемы

Африку заказывали? В Украину идет тропическая жара

Дождливо, но +31: синоптики озадачили погодой на неделю

Фантомные боли истории: как согласиться на несогласие

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: