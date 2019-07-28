Опубликовано впечатляющее видео взлета украинского самолета-гиганта при сильном шторме

В понедельник, 22 июля, самолет Aн-124 авиакомпании "Антонов" смог совершить взлет при сильном штормовом ветре в Австралии.

Видео разместили на YouTube-канале ssesprit.

Он находился в аэропорту Аделаиды, который расположен в Южной Австралии. Сильный боковой ветер мешал взлету, однако пилоту все же удалось поднять самолет в небо.

На записи видно, что мощный ветер с запада уносит самолет от центральной полосы, летательный аппарат клонит в сторону. Однако пилот смог вырулить и вернуть самолет на нужный курс.

Как сообщал "Апостроф", пилот самолета авиакомпании Bravo рейса 4406 Анталия-Киев UR-CPR мог пойти на посадку на запасном аэродроме, но решил садиться в неблагоприятных условиях. Самолет получил серьезные повреждения и восстановлению не подлежит.