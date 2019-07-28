Синоптики дали прогноз на последнее воскресенье июля: карта погоды

В Украине 28 июля температура воздуха поднимется до +34 градусов, на большинстве территории без осадков. Дожди ожидаются только на западе.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Согласно прогнозы, дожди с грозами пройдут в Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Ровенской и Ивано-Франковской областях.
В крупных городах температура будет следующей:
Ужгород – +29 ... +31
Львов – +30 ... +32
Ивано–Франковск – +29 ... +31
Тернополь – +30 ... +32
Черновцы – +31 ... +33
Хмельницкий – +29 ... +31
Луцк – +29 ... +31
Ровно – +29 ... +31
Житомир – +30 ... +32
Винница – +30 ... +32
Одесса – +30 ... +32
Николаев – +32 ... +34
Херсон – +32 ... +34
Симферополь – +30 ... +32
Кропивницкий – +30 ... +32
Черкассы – +30 ... +32
Чернигов – +30 ... +32
Суммы – +28 ... +30
Полтава – +29 ... +31
Днепр – +30 ... +32
Запорожье – +31 ... +33
Донецк – +29 ... +31
Луганск – +28 ... +30
Харьков – +29 ... +31
Киев – +29 ... +31
Отметим, что согласно народному календарю с 29 июля холодают ночи, зной идет на убыль. Существовала примета: если вереск зацвел, значит июль уже уступает место августу.
Как сообщал "Апостроф", 26 июля Ровно накрыл мощный ливень, затопив многие улицы и здания.