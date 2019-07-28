Синоптики дали прогноз на последнее воскресенье июля: карта погоды

В Украине 28 июля температура воздуха поднимется до +34 градусов, на большинстве территории без осадков. Дожди ожидаются только на западе.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Согласно прогнозы, дожди с грозами пройдут в Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Ровенской и Ивано-Франковской областях.

В крупных городах температура будет следующей:

Ужгород – +29 ... +31

Львов – +30 ... +32

Ивано–Франковск – +29 ... +31

Тернополь – +30 ... +32

Черновцы – +31 ... +33

Хмельницкий – +29 ... +31

Луцк – +29 ... +31

Ровно – +29 ... +31

Житомир – +30 ... +32

Винница – +30 ... +32

Одесса – +30 ... +32

Николаев – +32 ... +34

Херсон – +32 ... +34

Симферополь – +30 ... +32

Кропивницкий – +30 ... +32

Черкассы – +30 ... +32

Чернигов – +30 ... +32

Суммы – +28 ... +30

Полтава – +29 ... +31

Днепр – +30 ... +32

Запорожье – +31 ... +33

Донецк – +29 ... +31

Луганск – +28 ... +30

Харьков – +29 ... +31

Киев – +29 ... +31

Отметим, что согласно народному календарю с 29 июля холодают ночи, зной идет на убыль. Существовала примета: если вереск зацвел, значит июль уже уступает место августу.

Как сообщал "Апостроф", 26 июля Ровно накрыл мощный ливень, затопив многие улицы и здания.