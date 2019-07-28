RU  UA  EN

воскресенье, 28 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.35
Меню
Общество

Новости

28 июля

06:35
Синоптики дали прогноз на последнее воскресенье июля: карта погоды
06:30
Гороскоп на 28 июля: Девы должны довериться команде, а Водолеям нужно будет выпустить пар
05:41
Россия выбивает кеглю за кеглей: что делать Украине с купленной Кремлем ПАСЕ
04:38
Как и когда "умрет" Солнце: астрономы раскрыли интересные факты
03:31
​Чудесная история девочки из Крыма: как молодая украинка стала медиазвездой в Испании
01:47
Зеленскому есть замена: появилась меткая фотожаба на пляжное фото президента
00:28
Опубликовано впечатляющее видео взлета украинского самолета-гиганта при сильном шторме

27 июля

23:56
​Более тысячи задержанных: режим Путина жестко пресек протест в Москве, фото и видео
23:21
​Между "слугами народа" намечается конфликт: известный журналист записал скандальное видео
22:45
​Тимошенко заявила про фальсификации на ОИО под Винницей
22:18
​Под Житомиром произошло громкое убийство: Пашинский ответил на подозрения
21:43
​Сильная вонь из-за нечистот: в сети показали грустные фото побережья на Гидропарке в Киеве
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Синоптики дали прогноз на последнее воскресенье июля: карта погоды

воскресенье, 28 июля 2019, 06:35
переглянути новину українською

В Украине 28 июля температура воздуха поднимется до +34 градусов, на большинстве территории без осадков. Дожди ожидаются только на западе.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Согласно прогнозы, дожди с грозами пройдут в Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Ровенской и Ивано-Франковской областях.

В крупных городах температура будет следующей:

Ужгород – +29 ... +31

Львов – +30 ... +32

Ивано–Франковск – +29 ... +31

Тернополь – +30 ... +32

Черновцы – +31 ... +33

Хмельницкий – +29 ... +31

Луцк – +29 ... +31

Ровно – +29 ... +31

Житомир – +30 ... +32

Винница – +30 ... +32

Одесса – +30 ... +32

Николаев – +32 ... +34

Херсон – +32 ... +34

Симферополь – +30 ... +32

Кропивницкий – +30 ... +32

Черкассы – +30 ... +32

Чернигов – +30 ... +32

Суммы – +28 ... +30

Полтава – +29 ... +31

Днепр – +30 ... +32

Запорожье – +31 ... +33

Донецк – +29 ... +31

Луганск – +28 ... +30

Харьков – +29 ... +31

Киев – +29 ... +31

Отметим, что согласно народному календарю с 29 июля холодают ночи, зной идет на убыль. Существовала примета: если вереск зацвел, значит июль уже уступает место августу.

Как сообщал "Апостроф", 26 июля Ровно накрыл мощный ливень, затопив многие улицы и здания.

Фотовзгляд

Все галереи
Крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Озеро Свитязь "оживет" весной, но есть другие проблемы

Африку заказывали? В Украину идет тропическая жара

Дождливо, но +31: синоптики озадачили погодой на неделю

Фантомные боли истории: как согласиться на несогласие

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: