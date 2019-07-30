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В Украине разгорелся скандал из-за перезахоронения солдат дивизии "Галичина": видео и реакция Минобороны

вторник, 30 июля 2019, 09:25
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Народный депутат Максим Бужанский, который прошел в Верховную Раду от партии "Слуга народа", возмутился из-за перезахоронения солдат дивизии "Галичина".

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Бужанский обратился к министру обороны Украины Степану Полтораку.

"Степан Полторак, будьте так добры, сообщите, пожалуйста, кто санкционировал присутствие военнослужащих ВСУ на перезахоронении останков солдат 14-ой дивизии Ваффен СС? Кто отдал команду военнослужащим ВСУ накрыть гробы с останками солдат 14-ой дивизии Ваффен СС Государственным Флагом Украины?", - отметил депутат.

Также он спросил Полторака, как тот оценивает исполнение государственного гимна Украины в присутствии военнослужащих ВСУ при перезахоронении останков солдат эсэсовской дивизии.

"Кто дал команду военнослужащим ВСУ на отдание воинского салюта при перезахоронении останков солдат 14-ой дивизии Ввффен СС? Известно ли Вам, что Нюрнбергский Трибунал признал СС и все ее подразделения, преступной организацией. Известен ли Вам приказ Генштаба ВСУ от 28.06.2018 года, об организации выполнения в ВСУ закона Украины об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов?", - написал нардеп и опубликовал видеоподтверждение.

Пост нардепа в соцсети набрал более 600 комментариев и сотни репостов.

Пользователей сети также прокомментировали ситуацию с перезахоронением.

В Министерстве обороны уже отреагировали на ситуацию.

"В связи с критическими замечаниями в социальных сетях в адрес оборонного ведомства по привлечению военнослужащих Вооруженных Сил Украины к мероприятиям по перезахоронению участников Второй мировой войны в селе Красное Золочевского района Львовской области, решением Министра обороны Украины Степана Полторак назначена служебная проверка", - ответили в ведомстве.

В частности, Военной службе правопорядка в ВСУ, а также соответствующим должностным лицам Львовского гарнизона поручено проверить все причины и обстоятельства участия военнослужащих в мероприятии.

"По результатам проверки, в случае выявления нарушений со стороны соответствующих должностных лиц в части, касающейся несоблюдения ими требований законодательства, руководящим составом Министерства обороны Украины будут приняты соответствующие решения", - отметили в Минобороны.

Как сообщал "Апостроф", в 2017 году в Харькове вскрыли могилу большевика-революционера Николая Руднева, расположенную в центре города на площади, ранее носившей его имя.

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