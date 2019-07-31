Украину будут заливать дожди: синоптики рассказали, где будет хуже всего

В среду, 31 июля в Украине почти во всех областях ожидаются сильные дожди, желтый уровень метеорологической опасности при этом сохранится.

Об этом говорится на сайте Украинского гидрометцентра.

Так, согласно прогнозу, сухо будет лишь в Волынской, Ровенской, Житомирской, Черниговской и Сумской области. Киев также входит в список условной "сухих" населенных пунктов на 31 июля, однако ночью здесь ожидается дождь. Температура воздуха на севере страны ожидается в районе от 22 градусов тепла (в Чернигове) до 27 (в Луцке).

Тем временем теплее всего – от 31 до 33 градусов выше нуля будет в Крыму и в Николаевской области. В центре страны 25-27 градусов и дожди, примерно такая же ситуация на востоке и на западе.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики заявили, что теплые дни в конце июля в Украине сменятся похолоданием в начале августа. Например, в ночь на 1 августа ожидается резкое похолодание - в западных, северных, центральных и восточных областях ночью будет от 8 до 12 градусов тепла.