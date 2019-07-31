RU  UA  EN

среда, 31 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.90
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

31 июля

06:30
Гороскоп на 31 июля: Ракам нужно соблюдать осторожность, а Рыбам нужно будет проявить смекалку
06:20
Украину будут заливать дожди: синоптики рассказали, где будет хуже всего
05:15
​Экс-главарь ДНР признался, от кого хотел "освободить" Украину: сеть разозлило видео
04:42
Копы и бандиты вернулись в 90-ые: известный офицер ВСУ описал ситуацию в Белой Церкви
03:33
Курортные инсталляции: в сети показали фото мусорной катастрофы в Крыму
02:35
Духовненько: сети повеселило видео праздничной драки на день ВМФ в России
01:27
В Африке посадили 353 миллиона деревьев за полдня: фото и видео фантастического рекорда
00:29
Пора уже памятники ставить: сети повеселило видео интервью с автором бюстов Зеленского

30 июля

23:59
На Волыни военнослужащая жестоко убила собственного ребенка: детали ЧП
23:53
Будут выставлять оценки: появился интересный рассказ об обучении нардепов в Трускавце
23:36
​Россия стягивает тяжелую военную технику к границам Украины: тревожные подробности и фото
23:17
"Плавают" люди и машины: мощный ливень затопил Киев, фото и видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Украину будут заливать дожди: синоптики рассказали, где будет хуже всего

среда, 31 июля 2019, 06:20
переглянути новину українською

В среду, 31 июля в Украине почти во всех областях ожидаются сильные дожди, желтый уровень метеорологической опасности при этом сохранится.

Об этом говорится на сайте Украинского гидрометцентра.

Так, согласно прогнозу, сухо будет лишь в Волынской, Ровенской, Житомирской, Черниговской и Сумской области. Киев также входит в список условной "сухих" населенных пунктов на 31 июля, однако ночью здесь ожидается дождь. Температура воздуха на севере страны ожидается в районе от 22 градусов тепла (в Чернигове) до 27 (в Луцке).

Тем временем теплее всего – от 31 до 33 градусов выше нуля будет в Крыму и в Николаевской области. В центре страны 25-27 градусов и дожди, примерно такая же ситуация на востоке и на западе.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики заявили, что теплые дни в конце июля в Украине сменятся похолоданием в начале августа. Например, в ночь на 1 августа ожидается резкое похолодание - в западных, северных, центральных и восточных областях ночью будет от 8 до 12 градусов тепла.

Фотовзгляд

Все галереи
Крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

"Государство в смартфоне": в чем опасность идей Зеленского

Резкое похолодание до +8: появился удивительный прогноз на начало августа

Зеленский не понимает, что он говорит о Донбассе и его жителях - Иосиф Зисельс

​Появится ли в Украине "танк будущего": какие боевые машины создаются для армии

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: