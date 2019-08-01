Туристов нет, одни медузы: появились показательные фото из оккупированного Крыма

В сети показали малолюдные пейзажи в августе в оккупированном РФ Крыму, где на море практически нет отдыхающих.

Об этом сообщает блогер под ником RoksolanaToday&Крым25% на своей странице в Twitter.

"Уж море августом дышало... Людей в поселок понаезжало...", - прокомментировала с сарказмом ситуацию в Гурзуфе блогер, опубликовав фото.

Также она описала ситуацию на побережье Азовского моря в поселке Мысовое на популярном ранее пляже "Татарка".

"Медузы к берегу прям как монстры какие - плывут и плывут...", - написала RoksolanaToday&Крым25% в соцсети.

Напомним, ранее в интернете обнародовали грустные фото из Поповки (оккупированный Российской Федерацией Крым), где ранее проводился знаменитый фестиваль "Казантип".

Как сообщал "Апостроф", в сети были опубликованы фото с пляжей Одессы, а также из популярных до оккупации мест оккупированного Крыма.