RU  UA  EN

четверг, 1 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.05
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

1 августа

13:11
​Таран маршрутки с пассажирами в Днепре: появились новые фото и подробности ДТП
13:07
На курорте Кирилловка случилось загадочное смертельное ЧП
12:58
Уровень - ниже нормы: в Украине разгорелся конфликт из-за работы водохранилищ
12:50
HBO анонсировал новый мини-сериал "Цирцея": любители фэнтези и мифов затаили дыхание
12:44
Домраб​отница народа: появились новые скандальные подробности о нардепе от партии Зеленского
12:25
Эскалация шантажа: от мирных протестов митингующие от Коломойского перешли к угрозам
12:09
В центре Киева произошла трагедия с полицейским: фото и подробности смерти
12:04
Укрепление гривны: эксперт поделился прогнозом относительно курса и дал несколько советов
11:59
Стало известно про отдых Луценко на элитном французском курорте: фото
11:51
Стало известно, на сколько может упасть в Украине курс доллара
11:35
В Киеве пешеход поплатился жизнью, перебегая дорогу: опубликовано видео
11:35
В Instagram набирает популярность аккаунт Тараса Шевченко: вот что публикует в нем двойник Кобзаря
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Укрепление гривны: эксперт поделился прогнозом относительно курса и дал несколько советов

четверг, 01 августа 2019, 12:04
переглянути новину українською

Укрепление гривны относительно доллара не является долгосрочным процессом и связано с сезонным наплывом инвесторов на украинский рынок.

Об этом заявил главный эксперт совета НБУ Виталий Шапран в интервью "Апострофу".

Он отметил, что нынешнее укрепление курса стало логичным результатом работы Национального банка с европейскими финансовыми учреждениями. Также гривна начала укрепляться из-за благоприятной для страны ситуации на глобальном рынке.

"Один из факторов - наплыв нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа. Иностранцы считают перспективными учетные ставки, они будут превышать перспективы девальвации гривны до конца года. Это долгосрочный тренд, связанный с тем, что ранее Нацбанк работал над тем, чтобы установить отношения с одним из крупнейших депозитариев ЕС. Доступ к нашим ОВГЗ стал легче. Второй фактор - положительная конъюнктура для экспорта и импорта. Цены на стальную руду повышенные, стальной прокат - наш экспорт, кукуруза и зерновые выросли и держатся", - отметил эксперт.

По его словам, укрепление валюты осенью следует ожидать только если новое правительство примет решение продолжить политику активных заимствований.

"Не советовал бы гражданам сдавать валюту, потому что паника может развернуться в обратную сторону. У нас нет коридора фиксированного курса, если Минфин продолжит занимать под такие ставки, а нерезиденты - брать ОВГЗ, то гривна может укрепиться до 18 за доллар. Это не очень хорошо для экспортеров. Я не думаю, что этот тренд будет долгосрочным, но колебания могут быть", - добавил он.

Виталий Шапран дал совет населению по их долларовым сбережениям. По его словам, обмен денег только навредит ситуации, а люди при этом могут еще и потерять свои деньги.

"Не надо снимать депозиты, терять деньги, бежать в обменные пункты. Не нужно пытаться спекулировать на курсе, не надо свою жизнь превращать в биржу", - подытожил эксперт.

Фотовзгляд

Все галереи
Крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Лето еще вернется: синоптики рассказали о погоде на август

Президент никто: как советник Зеленского отчитал "Слуг народа", но просчитался

Медузы, жара и толпы людей: что происходит на пляжах популярных курортов Украины

"Государство в смартфоне": в чем опасность идей Зеленского

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: