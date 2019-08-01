Укрепление гривны: эксперт поделился прогнозом относительно курса и дал несколько советов

Укрепление гривны относительно доллара не является долгосрочным процессом и связано с сезонным наплывом инвесторов на украинский рынок.

Об этом заявил главный эксперт совета НБУ Виталий Шапран в интервью "Апострофу".

Он отметил, что нынешнее укрепление курса стало логичным результатом работы Национального банка с европейскими финансовыми учреждениями. Также гривна начала укрепляться из-за благоприятной для страны ситуации на глобальном рынке.

"Один из факторов - наплыв нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа. Иностранцы считают перспективными учетные ставки, они будут превышать перспективы девальвации гривны до конца года. Это долгосрочный тренд, связанный с тем, что ранее Нацбанк работал над тем, чтобы установить отношения с одним из крупнейших депозитариев ЕС. Доступ к нашим ОВГЗ стал легче. Второй фактор - положительная конъюнктура для экспорта и импорта. Цены на стальную руду повышенные, стальной прокат - наш экспорт, кукуруза и зерновые выросли и держатся", - отметил эксперт.

По его словам, укрепление валюты осенью следует ожидать только если новое правительство примет решение продолжить политику активных заимствований.

"Не советовал бы гражданам сдавать валюту, потому что паника может развернуться в обратную сторону. У нас нет коридора фиксированного курса, если Минфин продолжит занимать под такие ставки, а нерезиденты - брать ОВГЗ, то гривна может укрепиться до 18 за доллар. Это не очень хорошо для экспортеров. Я не думаю, что этот тренд будет долгосрочным, но колебания могут быть", - добавил он.

Виталий Шапран дал совет населению по их долларовым сбережениям. По его словам, обмен денег только навредит ситуации, а люди при этом могут еще и потерять свои деньги.

"Не надо снимать депозиты, терять деньги, бежать в обменные пункты. Не нужно пытаться спекулировать на курсе, не надо свою жизнь превращать в биржу", - подытожил эксперт.