Крымчане дышат химикатами: появились свежие данные о загрязнении воздуха

На крымском полуострове в структуре оккупантов под названием "Гидрометцентр Крыма" заявили о повышенном уровне загрязняющих веществ в воздухе двух населенных пунктов – Армянске и Красноперекопске.

Исследование относительно этого опубликовал сайт учрежденной российскими оккупантами структуры.

Пробы брались специалистами центра с 22 по 29 июня. В Армянске согласно данным наблюдений двух постов (определяемые показатели – взвешенные вещества, диоксид серы, диоксид азота, оксид углерода, аммиак, формальдегид, фтористый водород) отмечен стандартный индекс взвешенных веществ, для оксида углерода индекс составил 1, для хлористого водорода – 2, для фтористого водорода – 1 (два показателя повышены). Таким образом, уровень загрязнения атмосферного воздуха был определен как повышенный.

В Красноперекопске отмечен индекс взвешенных веществ 2 (повышенный), для оксида углерода – 1, для хлористого водорода - 4 (очень высокий). Уровень загрязнения атмосферного воздуха определялся как повышенный.

Как сообщал "Апостроф", в конце июня жители Армянска на севере аннексированного Крыма жаловались на плохое самочувствие. Они связывали ситуацию с ухудшением экологической обстановки в городе.