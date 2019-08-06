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Недолюстрированный чиновник Януковича может попасть в АРМА - блогер

вторник, 06 августа 2019, 20:26
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Владимир Орлов, который претендует на должность главы территориального управления Национального агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА), является представителем команды Януковича и был замешан в коррупционных схемах.

Об этом на своей странице Facebook пишет блогер Михаил Шнайдер.

Он напомнил, что Орлова, который возглавлял Сумскую и Луганскую таможни, знают как "схемщика".

"Его считают креатурой экс-министра Александра Клименко. Также знающие люди утверждают, что Орлов причастен к организации контрабандных схем, связанных с транзитными грузами на Луганской таможне, и к незаконной "растаможке" автомобилей. В 2014 году он был назначен заместителем начальника главного управления процессуального руководства и надзора ГПУ, хотя прямо подпадал под закон о люстрации", - пишет блогер.

По его словам, он был уволен генпрокурором Виктором Шокиным, в том числе, по той причине, что лично раздавал и забирал престижные должности, а также требовал взятки. Например, одесские активисты заявляли о том, что он требовал от них 300 тысяч долларов.

Шнайдер отмечает, что сейчас Орлов числится главой общественной организации "Сила Украины".

"Видимо, это приносит ему неплохой доход. Достаточно посмотреть на его жену, которая щеголяет в шубах... за 50 тысяч долларов и скупает в магазинах одежду супердорогих брендов. При этом какого-либо бизнеса, который может приносить такие доходы, у Владимира Орлова попросту нет", - резюмирует блогер.

По мнению Михаила Шнайдера, в ситуацию должны вмешаться руководители государства, поскольку человек с такой репутацией не может заниматься розыском и конфискацией активов, ведь он не может доказать происхождение собственных.

Как сообщали СМИ, Владимир Орлов является бизнес-партнером замначальника Управления Нацполиции Евгения Шевцова, который подавался на конкурс одного из руководителей ГБР и кандидатуру которого не утвердил директор ведомства Роман Труба.

Шевцов и его жена Алена Дегрик фигурировали в ряде журналистских расследований, где, в частности, раскрывались детали бизнеса Дегрик, связанного с игровыми сервисами и платежными системами, запрещенными в Украине. В последнее время Шевцов и Дегрик фигурируют в очередном скандале, связанном с попыткой заблокировать распространение критических публикаций об их деятельности.

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