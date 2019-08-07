На Киев надвигается гроза: синоптик предупредила об опасности, карта

К вечеру в среду, 7 августа, на Киев с северо-запада начала надвигаться сильная гроза – ожидаются значительные осадки и порывы ветра.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Также она опубликовала схематическую карту движения грозовых туч в Киевской области. По ней видно, что у грозы сразу два эпицентра на расстоянии около 10 километров друг от друга.

Судя по площади территории циклона, грозы покроют весь Киев и несколько близлежащих городов – от Вишневого до Броваров.

"Киевляне, подготовиться – гроза близко", - написала синоптик.

Следует отметить, что при скорости ветра в 10 км/ч, которая зафиксирована по состоянию на 18:00 в области, гроза дойдет до столицы в ближайшие часы – примерно с 20:30 до 22:30.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптик предупредила, что до 10 августа украинцев ожидает жара до 33 градусов, но при этом дожди и порывы ветра.