Россия обнародовала шокирующие цифры детской бедности в стране

Более четверти российских детей проживают в семьях, доходы которых ниже прожиточного минимума.

Об этом говорится в исследовании Росстата.

Так, в таких семьях проживают 26% российских детей. Эти данные собраны по состоянию на 2017 год. Информация по 2018 году будет опубликована летом 2020 года.

В отчете говорится, что уровень бедности среди детей в два раза превышает показатель бедности в целом по стране.

Всего же в 2017 году в России 13,2% населения (19,4 миллиона человек) проживали за чертой бедности. В 2018 году показатель составил 12,9% населения (18,9 миллиона человек).

По итогам 2017 года 45% детей, которые проживают в сельской местности РФ, росли в малоимущих семьях. Интересно, что в 2014 году уровень детской бедности составлял чуть более 20%, а уже через год превысил 27%. После этого доля детей, растущих в малоимущих семьях, начала снижаться.

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