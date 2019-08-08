Умер один из ведущих юристов Украины Василий Кисиль

Выдающийся украинский юрист Василий Кисель ушел из жизни в возрасте 70 лет.

Об этом сообщается в публикации юридической фирмы "Василь Кисиль и Партнеры" на Facebook.

По информации фирмы, юрист умер после тяжелой болезни.

"Друзья и коллеги, с прискорбием сообщаем, что после тяжелой болезни ушел из жизни старший партнер Василий Иванович Кисиль. Светлая память", - говорится в сообщении.

Василий Кисиль был одним из главных украинских экспертов в сферах международного частного права, гражданского права и инвестиционного права. Несколько раз он был удостоен премии лучшего юриста Украины.

Также Василий Кисиль был членом общественного совета при Министерстве юстиции Украины, членом Совета по вопросам судебной реформы при Президенте Украины, членом Научно-консультационного совета при Высшем хозяйственном суде Украины, арбитром при Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Украины, а также членом Постоянного Третейского Суда в Гааге.

Доктор юридических наук, Василь Кисиль также работал профессором кафедры международного частного права в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.