Черное море "кишит" опасными веществами: экологи бьют тревогу

Международные экологи последние два года проводили исследование Черного моря и выяснили, что в нем большая концентрация пестицидов, солнцезащитных кремов, обезболивающих и других медикаментов.

Об этом рассказала участник проекта ЕС – Программа развития ООН "Совершенствование экологического мониторинга Черного моря: избранные меры" Елена Марушевская.

"Мы нашли пестицид ДДТ, который давно запрещен, но по-прежнему остается в морской воде в большой концентрации. Кроме того, очень много лекарств – ибупрофен, антибиотики. Все лекарства, которые мы используем, не поддаются очистке в сточных водах и тоже попадают в Черное море. Также мы обнаружили невероятно высокую концентрацию солнцезащитного крема в центре моря", - отметила она.

Кроме того, в морской воде обнаружена большая концентрация антидепрессантов. Концентрация других вредных веществ, в частности ртути, превышает пороги токсичности и может быть опасной для человека.

По словам экологов, загрязнение Черного моря у берегов Крыма уже повлияло на вылов рыбы.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети показали жуткое видео реки в центре Донецка.