Жара до +31 и грозы: синоптики дали актуальный прогноз погоды на 10 августа

В субботу, 10 августа, погода в Украине будет разнообразной, начиная от дождей и гроз, заканчивая тридцатиградусной жарой.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, к концу дня пятницы, 9 августа, в северных, южных и центральных областях грозы, местами шквалы 15-20 м/с, в Одесской, Николаевской и Херсонской областях местами 25-28 м/с.

При этом в начиная с 9 по 12 августа в Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Винницкой, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях будет стоять знойная погода, которая может быть опасна возникновением пожаров.

Как сообщал "Апостроф", в ближайшие дни в Украине ожидается повышение температуры воздуха, но вскоре снова похолодает.

Также появился детальный прогноз погоды на ближайшие выходные.