Скандал с "запуском" в Украине российского радио: сети порадовала реакция Нацсовета

В Нацсовете Украины ответили на заявление главного редактора российской радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова о намерении открыть в Киеве свое представительство.

Об этом сообщает член Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский.

"Даже не знаю куда господину Венедиктову надо будет пройти, чтобы получить право на создание филиала "Эхо Москвы" в Украине", - написал он.

Также Костинский добавил, что двери Нацсовета для него и его "дорогих друзей" точно будут закрыты.

Как ранее сообщал "Апостроф", в сети обсуждают визит российского журналиста, главного редактора "Эха Москвы" Алексея Венедиктова в столицу Украины. В частности, обратили внимание на снимок журналиста, сделанный на фоне здания СБУ.