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Опубликованы сильные фото прощания с погибшим на Донбассе бойцом "Азова"

четверг, 15 августа 2019, 09:28
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Личный состав полка "Азов" попрощался с погибшим на Донбассе бойцом Романом Романенко с позывным "Бич".

Об этом сообщается на сайте "Азова".

Как отмечается, Романенко погиб 10 августа, подорвавшись на вражеском фугасе. Забрать тело побратима бойцам удалось только 13 августа. Роману было 25 лет, он родился в Днепре. В полку служил с конца 2015 года, был командиром снайперского отделения. Получил множество наград и звание офицера в начале лета 2019 года.

"Погиб безусловно достойный человек, боевой офицер, опытный воин, который был в состоянии принимать взвешенные решения на поле боя. Друг Бич ушел из жизни после подрыва на вражеском фугасе, смерть наступила мгновенно. Снайперская группа трижды пыталась эвакуировать тело, но коварный враг вел шквальный огонь из всех видов вооружения и забрал тело. Я поставил себе задачу всякой ценой вернуть его. Тело мы забрали, в отличие от врага, который отказался от тела своего убитого наемника. Я могу сказать только одно: за свое позорное поведение по отношению к нашему бойца, враг заплатит кровью", – заявил на церемонии прощания командир полка "Азов" с позывным Редис.

Как сообщал "Апостроф", 12 августа в клинической больнице Днепра в результате тяжелых ранений умер командир взвода ВСУ Дмитрий Дашковец.

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