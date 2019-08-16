Уничтожить Крым: на помощь оккупантам подоспела новая напасть

В Севастополе, в оккупированном Россией Крыму, местные жители жалуются на атаку гусениц, которые поедают листву на деревьях.

Соответствующие фото были опубликованы на Twitter странице RoksolanaToday&Крым.

На снимках можно увидеть, что деревья покрыты белой "паутиной", а листвы на ветках практически нет.

"Севастополь. Гусеницы скоро сожрут все деревья в городе! Те, что гавань еще не спилила", – пишет блогер в подписи к фото.

Напомним, именно выражением "возвращение в родную гавань" назвал оккупацию Крыма президент России Владимир Путин в 2014 году.

Как ранее сообщал "Апостроф", в городе Севастополь в оккупированном Россией Крыму были закрыты два популярных пляжа, причиной назвали выявленные там вибрионы холеры.