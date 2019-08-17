Опять дожди и грозы: синоптики рассказали, кому не повезет с погодой

В субботу, 17 августа в Украине ожидаются значительные осадки в восточных областях, на севере и в центре, также ощутимо похолодает.

Об этом сообщается в Facebook Украинского гидрометцентра.

Также ожидается сильный ветер в Луганской, Донецкой, Харьковской и ряде других областей на востоке.

"17 августа во восточных областях грозовые дожди, местами, град и шквалы 15-20 м/с, в северных, большинстве центральных областей, ночью также в Приазовье и Крыму местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков", - отмечается в заявлении.

Отмечается, что температура в восточных областях останется довольно высокой – до 28 градусов тепла, при этом в центре и на западе похолодает.

"Температура ночью 9-14 градусов, днем 18-23 градусов (в Карпатах ночью 5-10 градусов, днем 11-16 градусов); на юге и востоке страны ночью 14-19 градусов, днем 24-28 градусов", - отметили в Гидрометцентре.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптик предупредила украинцев, что летнее тепло в Украину вернется только к 19 августа.