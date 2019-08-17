RU  UA  EN

суббота, 17 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.10
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

17 августа

15:05
"Совок" жив: сети впечатлил документ офиса Зеленского по поводу празднования Дня Независимости
15:05
Скандал с решением суда по Грымчаку: адвокат опубликовала интересный документ
14:38
Падение военного вертолета под Львовом: появились важные данные про экипаж
14:37
Смертельный пожар в отеле "Токио Стар" в Одессе: появились фото и видео с высоты
14:30
Все проигрывают: британский боксер сделал громкое заявление перед супербоем с Ломаченко
14:10
Исследование не подтверждает получение ДТЭК сверхприбылей от "Роттердам+" - эксперт
14:07
Трое неадекватов устроили стрельбу в киевском пабе: опубликованы фото
14:04
Знаменитый российский курорт ушел под воду: появились впечатляющие видео потопа
13:32
Трагедия в одесском отеле: основные версии пожара и данные о жертвах
13:27
Влиятельные международные институции поддержали реформу управления госбанками в Украине
13:13
Шевченко назвал состав сборной Украины на сентябрьские матчи
12:59
Украинские пограничники разгневали сети конфискацией оружия для "Битвы Наций": опубликованы фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Опять дожди и грозы: синоптики рассказали, кому не повезет с погодой

суббота, 17 августа 2019, 06:24
переглянути новину українською

В субботу, 17 августа в Украине ожидаются значительные осадки в восточных областях, на севере и в центре, также ощутимо похолодает.

Об этом сообщается в Facebook Украинского гидрометцентра.

Также ожидается сильный ветер в Луганской, Донецкой, Харьковской и ряде других областей на востоке.

"17 августа во восточных областях грозовые дожди, местами, град и шквалы 15-20 м/с, в северных, большинстве центральных областей, ночью также в Приазовье и Крыму местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков", - отмечается в заявлении.

Отмечается, что температура в восточных областях останется довольно высокой – до 28 градусов тепла, при этом в центре и на западе похолодает.

"Температура ночью 9-14 градусов, днем 18-23 градусов (в Карпатах ночью 5-10 градусов, днем 11-16 градусов); на юге и востоке страны ночью 14-19 градусов, днем 24-28 градусов", - отметили в Гидрометцентре.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптик предупредила украинцев, что летнее тепло в Украину вернется только к 19 августа.

Фотовзгляд

Все галереи
Крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Скоро в школу: как сэкономить на арсенале первокласника

Лето возвращается: чем украинцев порадует погода на выходные

В Кремле "подгорает": у Путина есть два сценария решения украинского вопроса

Крайние меры: почему власти решили не пускать детей в школы и садики

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: