RU  UA  EN

воскресенье, 18 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.10
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

18 августа

11:03
Под Киевом похитили и закопали в лесу мужчину: детали инцидента и признание убийцы
10:50
Уже август: в сети на фото показали "колонны туристов" на путинском мосту в Крым
10:35
Теперь официально: Гвоздик проведет следующий бой с непобедимым россиянином
10:30
Жестокое убийство жены мужем в Киеве: всплыли новые детали трагедии и кадры с места
10:19
На свадьбе в Афганистане прогремел адский взрыв, десятки погибших: видео с места
09:58
"Дикие" развлечения неадеквата в супермаркете Харькова разозлили сеть: видео
09:50
В деле сбежавшего от СБУ "наркокороля" произошел новый поворот
09:45
Гол украинца помог команде Реброва одержать победу: видео
09:19
Из-за мощного ливня большой город в Турции ушел под воду: фото и видео стихии
09:07
Город, которого нет: сеть впечатлил рассказ киевлянина о визите в оккупированный Донецк, фото
08:50
Скандал вокруг дела Грымчака высмеяли меткой фотожабой
08:25
Появились интересные слухи о встрече Зеленского с Путиным: реакция сети
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Части Украины погода готовит сюрприз

воскресенье, 18 августа 2019, 06:33
переглянути новину українською

В воскресенье, 18 августа, в некоторых областях Украины ожидаются дожди, которые будут сопровождаться грозами.

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

Так, грозы в этот день ожидаются в Днепропетровской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях, а также в оккупированном Крыму.

В остальных областях ожидается теплая погода без осадков. Теплее всего будет на западной Украины. Так, на Закарпатье ожидается до 27 градусов тепла.

Ранее "Апостроф" сообщал, что с 18 августа в Украину придут теплые воздушные массы. Температура повысится, а дожди прекратятся. Всю следующую неделю будет сохраняться малооблачная погода, преимущественно без осадков

Фотовзгляд

Все галереи
Крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Скоро в школу: как сэкономить на арсенале первокласника

Лето возвращается: чем украинцев порадует погода на выходные

В Кремле "подгорает": у Путина есть два сценария решения украинского вопроса

Крайние меры: почему власти решили не пускать детей в школы и садики

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: