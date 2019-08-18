Части Украины погода готовит сюрприз

В воскресенье, 18 августа, в некоторых областях Украины ожидаются дожди, которые будут сопровождаться грозами.

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

Так, грозы в этот день ожидаются в Днепропетровской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях, а также в оккупированном Крыму.

В остальных областях ожидается теплая погода без осадков. Теплее всего будет на западной Украины. Так, на Закарпатье ожидается до 27 градусов тепла.

Ранее "Апостроф" сообщал, что с 18 августа в Украину придут теплые воздушные массы. Температура повысится, а дожди прекратятся. Всю следующую неделю будет сохраняться малооблачная погода, преимущественно без осадков