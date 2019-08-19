Глава Госкино ушел в отставку: опубликовано видео заявления

Глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко написал заявление об увольнении.

Об этом сообщает "Громадське".

Ильенко решил больше не занимать пост по собственному желанию. Он возглавлял Госкино с 6 августа 2014 года.

"Моя миссия на посту главы Государственного агентства Украины по вопросам кино завершена... Сегодня я написал премьер-министру Украины заявление об увольнении по собственному желанию. Это позволит уже, очевидно, новому правительству в ближайшее время провести соответствующий открытый конкурс и назначить нового руководителя отрасли", - сказал Ильенко в видеообращении.

Он добавил, что планирует связать дальнейшую деятельность с украинским кино.

Как сообщал "Апостроф", глава Госкино Филипп Ильенко рассказал, что на Венецианском кинофестивале, который в этом году пройдет с 28 августа по 7 сентября, состоится премьера украинского фильма "Атлантида" режиссера Валентина Васяновича.