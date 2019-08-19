RU  UA  EN

понедельник, 19 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.05
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

19 августа

14:01
Смертельный пожар в отеле Одессы: появилось важное уточнение и данные о жертвах
13:59
Кто представит Украину на Детском Евровидении-2019: песня победительницы отбора
13:57
Под Черкассами маршрутка с пассажирами попала в страшное ДТП, много погибших: фото
13:41
Стало известно, кто может стать министром юстиции в правительстве "слуг народа"
13:30
В Украину впервые за 20 лет прибыл премьер Израиля: онлайн трансляция, фото и видео
13:29
Украинка попала в больницу с сальмонеллезом после употребления курятины известной марки
13:12
Не понял, куда попал: сеть взбудоражило видео "допроса" беларуса, воевавшего за ДНР
13:11
"Укрлендфарминг" инвестировал крупную сумму в очистные системы элеваторов
13:09
В Днепре молодая девушка погибла страшной смертью: фото
13:03
Мадонна отметила 61-й день рождения в форме генерала: фото вечеринки
13:02
Скорбит по боевикам: в военном вузе Харькова разгорелся скандал из-за преподавателя-сепаратиста, фото
12:59
Попытка давления на бизнес: эксперт раскритиковал дело "Роттердам+"
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Глава Госкино ушел в отставку: опубликовано видео заявления

понедельник, 19 августа 2019, 11:58
переглянути новину українською

Глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко написал заявление об увольнении.

Об этом сообщает "Громадське".

Ильенко решил больше не занимать пост по собственному желанию. Он возглавлял Госкино с 6 августа 2014 года.

"Моя миссия на посту главы Государственного агентства Украины по вопросам кино завершена... Сегодня я написал премьер-министру Украины заявление об увольнении по собственному желанию. Это позволит уже, очевидно, новому правительству в ближайшее время провести соответствующий открытый конкурс и назначить нового руководителя отрасли", - сказал Ильенко в видеообращении.

Он добавил, что планирует связать дальнейшую деятельность с украинским кино.

Как сообщал "Апостроф", глава Госкино Филипп Ильенко рассказал, что на Венецианском кинофестивале, который в этом году пройдет с 28 августа по 7 сентября, состоится премьера украинского фильма "Атлантида" режиссера Валентина Васяновича.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве открыли огромный торговый центр River Mall

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

"Осторожно, двери закрываются": будет ли у Львова свой метрополитен

Скоро в школу: как сэкономить на арсенале первокласника

Лето возвращается: чем украинцев порадует погода на выходные

В Кремле "подгорает": у Путина есть два сценария решения украинского вопроса

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: