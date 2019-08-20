Известную скульптуру "переселили" из Киева в другой город, в сети ажиотаж: фото и видео

Во вторник, 20 августа, в Николаеве состоялось открытие скульптуры "Middle Way” (Средний путь), которая ранее была установлена в Киеве и в народе получила название "Синяя рука".

Об этом сообщает 0512.

На открытии “Синей руки” присутствовали городской глава Александр Сенкевич, чрезвычайный и полномочный посол Румынии в Украине Кристиан-Леон Цуркану, организаторы Платформы My Art, горожане и гости.

Творение принадлежит румынскому 34-летнему мастеру Богдану Рацу, который родился и живет в Румынии. Скульптура была выполнена в рамках реализации международного художественного проекта "Moving Monuments/Движущиеся памятники".

Кристиан-Леон Цуркану отметил, что скульптура была в Великобритании, Португалии, Румынии до того, как попасть в Украину. “Синюю руку” поставили в Киеве, а теперь скульптура “перекочевала” и в Николаев. Организаторы отметили, что это большая честь для города, ведь он стал вторым после Киева местом, куда отправился “Middle Way”. Сама скульптура является символом дружбы, мира и единения. Посол Румынии также подчеркнул символизм синего цвета: данный цвет изображен на флагах Румынии, Украины и ЕС.

Кристиан-Леон Цуркану призвал горожан сфотографироваться рядом со скульптурой и выставлять фотографии в соцсетях, чтобы “Синяя рука” смогла “путешествовать” и виртуально.

"Я благодарен 8 причалу за то, что вы приняли эту скульптуру здесь. Благодарен посольству Румынии, которое отозвалось на наше предложение поставить арт-объект у нас, в Николаеве. Я призываю горожан бережно хранить арт-объект и я рад, что сегодня мы доказали, что Николаев - не только индустриальный и портовый город, но и город, в котором интересуются культурой", - заявил Александр Сенкевич.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в ночь на 24 декабря 2018 года в центре Киева на "памятнике Синей руки" появилось изображение, напоминающее свастику.