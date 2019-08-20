Погода, как в пустыне: какая температура будет в Украине и когда ждать ее спада

В среду, 21 августа, в Украине температура воздуха в некоторых областях поднимется до 35 градусов тепла.

Об этом рассказала на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Так, она отметила, что высокая температура будет наблюдаться в большинстве областей на юге, востоке и в центре страны, в среднем от 30 до 34 градусов выше нуля.

В Карпатах тем временем – комфортные 21-24 градуса с отметкой "плюс".

В то же время, по ее словам, в западных областях ожидаются осадки – дожди с грозами.

"Сухая и солнечная погода будет доминировать, в то же время на крайнем западе возможны периодические дожди и грозы", - уточнила синоптик.

Наталья Диденко отметила, что в Киеве 21 августа будет жарко (до 30 градусов) и солнечно.

"Жара спадет 22 августа в западных областях, 23 августа, в День Флага, в северных. Юг и Восток пока остаются в горячем сухом воздухе. 22-23 августа усилится восточный ветер, могут быть суховеи", - добавила она.

Справка: суховей - тип погоды, характеризуемый высокой температурой воздуха и низкой относительной влажностью воздуха. Часто наблюдается в полупустынях и пустынях, но может быть и в степной зоне.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики отметили, что повышение температуры воздуха до 35 градусов во второй половине августа станет тенденцией для Украины.