RU  UA  EN

вторник, 20 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.00
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

20 августа

11:57
Не 100 и не 300: стало известно, по сколько получат военные за отмену парада ко Дню Независимости
10:05
Кто и какую соцпомощь получит ко Дню Независимости Украины: названы цифры

17 августа

13:27
Влиятельные международные институции поддержали реформу управления госбанками в Украине
11:19
Нацбанк отклонил кандидатуры большинства членов совета "Ощадбанка"

16 августа

14:45
Кабмин вступил в конфликт с человеком Зеленского из-за финансирования городов
12:01
Частные поезда, самолеты и штрафы для "евроблях": у Зеленского раскрыли ближайшие планы
11:15
Инфляция ускорится: в Нацбанке дали прогноз до конца 2019 года
09:23
Против России ввели новые санкции из-за подводной угрозы

15 августа

22:35
Если цену на газ для Луганской ТЭС не снизить, область будет полностью парализована - Москаль

14 августа

17:52
"Нафтогаз" получил важную победу над "Газпромом": появились подробности

13 августа

23:30
Трамп сделал громкое заявление о выходе США из ВТО: что происходит
17:37
Названа впечатляющая зарплата главы "Укрзализныци": появилось сравнение с "минималкой"
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Погода, как в пустыне: какая температура будет в Украине и когда ждать ее спада

вторник, 20 августа 2019, 11:45
переглянути новину українською

В среду, 21 августа, в Украине температура воздуха в некоторых областях поднимется до 35 градусов тепла.

Об этом рассказала на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Так, она отметила, что высокая температура будет наблюдаться в большинстве областей на юге, востоке и в центре страны, в среднем от 30 до 34 градусов выше нуля.

В Карпатах тем временем – комфортные 21-24 градуса с отметкой "плюс".

В то же время, по ее словам, в западных областях ожидаются осадки – дожди с грозами.

"Сухая и солнечная погода будет доминировать, в то же время на крайнем западе возможны периодические дожди и грозы", - уточнила синоптик.

Наталья Диденко отметила, что в Киеве 21 августа будет жарко (до 30 градусов) и солнечно.

"Жара спадет 22 августа в западных областях, 23 августа, в День Флага, в северных. Юг и Восток пока остаются в горячем сухом воздухе. 22-23 августа усилится восточный ветер, могут быть суховеи", - добавила она.

Справка: суховей - тип погоды, характеризуемый высокой температурой воздуха и низкой относительной влажностью воздуха. Часто наблюдается в полупустынях и пустынях, но может быть и в степной зоне.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики отметили, что повышение температуры воздуха до 35 градусов во второй половине августа станет тенденцией для Украины.

Фотовзгляд

Все галереи
Зеленский и Нетаньяху почтили память убитых в Бабьем Яру

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Тропическая жара +34: синоптики удивили погодой на конец лета

"Осторожно, двери закрываются": будет ли у Львова свой метрополитен

Скоро в школу: как сэкономить на арсенале первокласника

Лето возвращается: чем украинцев порадует погода на выходные

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: