На Байковом кладбище в Киеве простились с известным волонтером: фото

В среду, 21 августа в Киеве на Байковом кладбище попрощались с известным волонтером Игорем Титоренко (Антипом Петровичем), он умер 17 августа.

Об этом сообщил его брат Дмитрий Титоренко на странице в Facebook.

Он отметил, что на прощание пришло около 200 человек, многие из них принесли цветы.

"Спасибо всем неравнодушным… Для родителей было очень показательно, что на прощание с сыном пришло больше 200 человек, что принесли гору цветов, хотя даже в ФБ просили их не приносить", - написал он.

После церемонии на кладбище все, кто был близок к погибшему, были приглашены в местное кафе, вспомнить об Игоре и обсудить прошлое.

Как сообщал "Апостроф", в конце июля известный украинский волонтер Евгения Серая попала в жесткое ДТП с участием пьяного водителя, в результате которого она и водитель авто, в котором ехала волонтер, получили травмы.