Осень будет контрастной: синоптик рассказал, когда ждать в Украине первого снега

Народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что осень в 2019 году в Украине будет контрастной.

Об этом он заявил изданию "Вести".

По словам синоптика, на юге страны до 10 сентября будет в пределах +24 градусов тепла, потом похолодает. Тепло вернется 14-22 сентября, но ненадолго. Дожди ожидаются 11-14, 18-19 и 28-29 сентября.

"На севере сентябрь будет намного холоднее. С 9 сентября уже +18...+21 градус, потом - до 19 сентября - немного потеплеет. И вновь температурные колебания: несколько дней в пределах +17...+19 градусов, затем опять подъем, и с 25–30 сентября очередное понижение температуры до +13...+17 градусов", - сказал Горбань.

Синоптик добавил, что на юге Украины до 9 октября температура будет +22 градуса, потом опустится до +15...+17, затем четыре дня ожидается +19...+21. 20 октября и до конца месяца в южных регионах +7...+10 градусов. На севере будет холоднее на два-пять градусов.

В ноября температура воздуха будет постепенно снижаться, придут морозы и выпадет первый снег.

Как сообщал "Апостроф", на этой неделе Украина оказалась в центре борьбы антициклона Corina с циклоном в районе Каспийского моря, что создает условия для сильного ветра в нашей стране.

Напомним, 3 августа Одесскую область накрыла мощная непогода - некоторые улицы затопило из-за обильных ливней, а за городом пронесся смерч.