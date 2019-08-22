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Сколько украинцев хочет вступления в НАТО: появились интересные данные соцопроса

четверг, 22 августа 2019, 15:10
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Вступление в НАТО считают лучшим вариантом обеспечения безопасности Украины 40,9% населения страны.

Об этом говорится в результатах социологического опроса фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива и Киевского международного института социологии (КМИС), передает "Европейская правда".

В заявлении социологов уточняется, что резкую поддержку идея вступления в НАТО получила после начала российской агрессии против Украины в 2014 году.

"В апреле 2012 года только 13% граждан видели во вступлении в НАТО лучший вариант безопасности, 31% украинцев отдавали предпочтение военному союзу с Россией и странами СНГ и еще 31% - внеблоковому статусу, то после 2014 года общественное мнение радикально изменилось", - отметили социологи.

По их словам, в течение 5 лет сближение с НАТО поддерживали от 40 до 46% украинских граждан, а число сторонников всевозможных союзов с Россией составляло 5-7%. Сторонниками внеблокового статуса Украины осталось от 21 до 28% опрошенных. Следует отметить, что в последних исследованиях этот процент ощутимо вырос – до 36%.

Вступление в альянс как гарантию безопасности согласно опросу от августа 2019 видят 41% от общего числа. Число сторонников объединений с Россией также выросло до 7,4%.

Как сообщал "Апостроф", ранее в штаб-квартире НАТО заявили, что генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг приедет в Украину в октябре. Чиновники НАТО призвали Украину принять целый пакет законов, которые будут способствовать улучшению отношений с Альянсом.

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