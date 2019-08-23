Кто заплатит Бадоеву и Коляденко за шоу в Киеве: у Зеленского дали странный ответ

Режиссеру Алану Бадоеву и хореографу Елене Коляденко не будут платить из госбюджета за постановку официального марша ко Дню Независимости "Шествие достоинства", который пройдет в центре Киева 24 августа.
Об этом со ссылкой на Офис президента сообщает theБабель.
"Информируем, что оплата услуг по подготовке и организации проведения празднования Дня Независимости клипмейкера Алана Бадоева и хореографа Елены Коляденко из средств государственного бюджета не осуществлялась", — сказано в ответе ОП.
У президента не уточнили, на какой основе Бадоев и Коляденко занимаются подготовкой марша, и отметили, что, согласно указу Зеленского, финансированием затрат на проведение мероприятий занимается Кабинет министров.
Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", украинцы критически отреагировали на участие Бадоева в режиссуре военного марша к Дню Независимости: в сети появилось множество фотожаб по этой теме.