В сети показали фото впечатляющей природы "туристического" сезона в Крыму

В сети опубликовали снимки из оккупированного Россией Крыма, где на красивейших пляжах полуострова нет отдыхающих.

Об этом сообщает блогер под ником RoksolanaToday&Крым25% на своей странице в Twitter.

Фото сделали в селе Штормовое Сакского района. Как видно, людей у моря просто нет. Только лазурная гладь воды, в которой отражаются лучи августовского солнца и белый песок. Одинокими стоят зонты и навесы для туристов, которые в конце сезона могли наслаждаться там природой и отдыхом.

"Про высокий сезон даже изгаляться не буду", - прокомментировала ситуацию на аннексированном полуострове блогер.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали фотографии из оккупированного Россией Крыма, где за заканчивающийся сезон еще и не было наплыва туристов.