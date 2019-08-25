"Адская" жара не отступает: синоптики дали прогноз на начало недели в Украине

В понедельник, 26 августа, в Украине сохранится жаркая погода - в отдельных областях температура воздуха днем будет достигать +31 градуса.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

Осадки ожидаются только в четырех областях - Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской.

27 августа на всей территории страны установится солнечная жаркая погода, в некоторых областях прогнозируется переменная облачность.

В среду, 28 августа, столбики термометров будут все так же показывать высокие температуры - до +32 градусов днем, дожди не ожидаются.

Только в четверг, 29 августа, в стране немного похолодает - буквально на несколько градусов.

Напомним, 3 августа Одесскую область накрыла мощная непогода - некоторые улицы затопило из-за обильных ливней, а за городом пронесся смерч.