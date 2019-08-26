Две области накроют грозы: синоптики уточнили прогноз по Украине

В понедельник, 26 августа, на всей территории Украины, за исключением двух областей, ожидается солнечная жаркая погода без осадков.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

Температура воздуха ночью составит в среднем +13+15 градусов, днем +28+30. Жарче всего будет Николаевской области - до +33 градусов, прохладнее - в Волынской области - +25+27 градусов.

Грозы ожидаются в Закарпатской и Ивано-Франковской областях, но и там в целом сохранится жаркая погода.

Стоит добавить, что синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что небольшое похолодание в Киев придет только в четверг, 29 августа. Температура воздуха опустится на несколько градусов.

Напомним, 3 августа Одесскую область накрыла мощная непогода - некоторые улицы затопило из-за обильных ливней, а за городом пронесся смерч.