Больше не курорт: опубликовано показательное фото из Крыма

В интернете обнародовали свежее фото из оккупированного Российской Федерацией Крыма, которое доказывает, что страна-агрессор превращает полуостров в военную базу.

Соответствующий снимок размещен на странице "КРЫМский бандеровец" в Twitter.

"Военные вертолеты оккупантов, летающие над феодосийскими пляжами в сторону военного полигона Чауда, к сожалению, стали суровой обыденностью", - сказано в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее Россия перебросила в оккупированный Крым очередную колонну военной техники для участия в масштабных учениях оккупантов Южного военного округа.

Несколько месяцев назад стало известно, что Россия перебросила в оккупированный Крым систему противовоздушной обороны ближнего действия "Панцирь-С". Очередное российское оружие на украинском полуострове уже испытали и поставили на боевое дежурство.