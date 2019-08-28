Животных превратили в солдат СССР: сети повеселило видео праздника в России

В российском городе Брянск во время одного из фестивалей домашний скот нарядили в форму Советской армии, что активно начали обсуждать пользователи социальных сетей.

Видео с места событий опубликовал паблик "Лентач" в Facebook.

На опубликованных кадрах видно, что в форму Советской армии одели коров. Также автор видео рассказал, что недавно тут одевали поросят в форму партизанов.





В сети активно комментируют опубликованное видео из российского города. Люди пишут, что происходящее в Брянске - настоящий маразм.

Напомним, что в сети показали кадры с одной из свадеб в оккупированном боевиками Донецке, которая завершилась жестокой дракой женщин.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети продолжают активно обсуждать возможное возвращение России к работе в международном формате G8 (Большой восьмерки).