Когда в Украине после жары выпадет первый дождь: синоптик назвала дату

В ближайшие дни в некоторых областях страны станет прохладнее, однако дождей ждать придется еще долго.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

В частности, 29 августа северо-восточную часть Украины накроет холодный атмосферный фронт: в результате температура понизится до +22 +26 градусов, а местами в Сумской и Харьковской области – до +20 градусов.

В центральных областях ожидается +25 +28 градусов. На юге и западе Украины будет теплее всего: +28 +32 градуса.

В целом погода будет сухая и солнечная. На выходных температура вновь повысится до жары практически во всех областях. По словам синоптика, первый дождь прогнозируется только 7 сентября, в следующую субботу.

Напомним, подробнее о погоде на конец августа читайте в материале "Апострофа": Закат лета: какой будет погода в последние дни августа.