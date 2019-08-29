Лето уходит: синоптик дала свежий прогноз по Украине

В пятницу, 30 августа, над Украиной будет находиться антициклон, который сохранит на большей части территории страны солнечную, сухую погоду.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в Украине ожидается "много солнца, чистое небо, сухой воздух и слабый или максимум умеренный ветер".

Температура воздуха в течение дня прогнозируется от +25 до +29 градусов, на западе и юге местами до +32, на северо-востоке – в Сумской и Харьковской областях – +22 +25 градусов.

В Киеве 30-го августа ожидается сухая ясная погода. Температура воздуха ближайшей ночью +13 +16 градусов, завтра днем около +27 градусов.

Напомним, подробнее о погоде на ближайшие дни читайте в материале "Апострофа": Закат лета: какой будет погода в последние дни августа.