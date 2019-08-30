Боевики ДНР сделали заявление по обмену пленными с Киевом

Боевики ДНР планируют провести с Украиной обмен пленными в сентябре.

Об этом сообщается в канале Inside Donetsk в Telegam.

На канале сослались на заявление так называемой "омбудсмена ДНР" Дарьи Морозовой.

Представительница боевиков отметила, что для согласования процедуры обмена Украине необходимо "выполнить свои обязательства". Морозова подчеркнула, что украинское правительство "не имеет права" не выполнить ранее достигнутых договоренностей относительно обмена.

"Мы надеемся, что украинская сторона выполнит свои обязательства, и к концу сентября мы проведем обмен пленными. Киев просто не имеет права не выполнить договоренности, ведь за каждой цифрой стоят реальные люди, семьи, мамы, папы и дети, которым мы дали надежду и которые ждут освобождения удерживаемых", — заявила она.

Как сообщал "Апостроф", ранее известный журналист заявил, что Россия нарочно затягивает процесс обмена пленными, поскольку хочет выторговать для себя более выгодные условия, в частности, речь идет об обмене фигуранта дела о сбитом на Донбассе MH17.

Подробнее об обмене пленными между Украиной и Россией, читайте в материале "Апострофа": Обмен пленными с Россией: онлайн трансляция.