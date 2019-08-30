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Бои на Донбассе: боевики после крупных потерь нанесли смертельный удар по ВСУ

пятница, 30 августа 2019, 13:36
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С начала суток, 30 августа на Донбассе было зафиксировано четыре прицельных обстрела со стороны российских оккупантов по позициям украинских военнослужащих.

Об этом сообщил полковник ВСУ Александр Мотузяник на брифинге.

Провокации были сосредоточены у населенного пункта Водяное Донецкой области. Впервые оккупанты нарушили режим тишины около часу ночи, применив стрелковое оружие, в 9 утра по позициям ВСУ стреляли снайперы. Спустя еще полчаса украинские военнослужащие фиксировали разрыв 4 мин, а в 10:40 боевики в нарушение Минских договоренностей применили 120-мм миномет.

Вследствие атаки оккупантов погиб один украинский военнослужащий.

В то же время "волонтер" боевиков Алексей Смирнов опубликовал информацию о 10 погибших оккупантах за сутки.

Об этом сообщается в блоге офицера ВСУ Анатолия Штефана Штирлица.

Следует отметить, что через время пост "волонтера" был удален.

Как сообщал "Апостроф", 29 августа на Донбассе боевики 17 раз обстреляли позиции украинских военных. К счастью, обошлось без погибших. В начале суток 30 августа провокации боевиков продолжились.

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