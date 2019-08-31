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Как бойцы на Донбассе чуть не убили наглых копов: яркая история от украинской разведчицы

суббота, 31 августа 2019, 14:10
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Украинская разведчица Надежда Богович рассказала занятный случай о том, как украинские военнослужащие поставили на место дерзких правоохранителей.

Им она поделилась в интервью "Апострофу".

"Звонят мне как-то из местной полиции: "Мы бы хотели с вами поговорить". Я тогда всем говорила, что я - волонтер, но они настаивали: "Просто уточним, заезжали вы на шахту "Бутовка" или нет". Я собралась ехать к полицейским, а "Май" меня останавливает: "Погоди, едем с тобой. "Сироты" нет, не дай Бог с тобой что-то случится, что мы ему скажем?", - начинает рассказ Надя.

Бойцы сели в машину, которую готовили к выезду на передовую, в багажник был заполнен боеприпасами и оружием.

"Подъехали. Меня уже ждут у дверей, и, о-па. Двое мне руки заломили, в "ментуру" запихнули и повели на третий этаж. По дороге руки выше, и выше. Кто-то говорит: "Давай наручники". Я в ответ не молчу: "Х...чники". Разговаривают со мной на русском: "Щас тебя вообще п...да будет! У вас незаконное вооруженное формирование, ты убивала людей!" - "Я? Я крім хліба нічого на позиції не возила! Так, якби я когось убила, то вже б сиділа", - Надя в лицах пересказывает диалог, изображая "театральную" невинность.

Через десять минут "допроса" у нее зазвонил телефон, командир начал беспокоиться.

"Звонит "Май": "Надежда, что там? Все нормально?" - "Ненормально" - "Что?" - "Погрожують" - "Ты на каком этаже?" - "Третій, праворуч від входу". Полицейский меня перебивает: "Рот закрыла. Отвечай на вопросы". Говорю: "Я не розумію російську мову. Розмовляйте зі мною українською. І ти чого тикаешь на мене?". Он в ответ замахивается на меня прикладом. А я сразу поняла, зачем у меня спросили на каком я этаже: "Спробуй! У вікно подивися". Он от того окна аж отлетел. Побратимы вышли из машины с оружием и смотрят на наш этаж. У полицейских сразу мова появилась: "Вибачте", "Перепрошуємо". И опять звонит "Май": "Включи громкую связь? Слышно всем? Она сказала "Плюс". У вас пять минус. Если она скажет "минус" - ждите". Полицейские замерли: "Что будет, если ты скажешь "минус"? – "П...да будет". Они опять "Вибачте", "Давайте, ми вас проведемо до виходу", "Обережно тут висока сходинка", - Надя со смехом завершает рассказ о "нюансе".

Подробнее про бизнесвумен, которая пошла на фронт, стала там разведчицей и нашла мужа, читайте в материале "Апострофа": На войну с Надеждой: как бизнесвумен стала разведчицей и нашла на фронте любовь.

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