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Радость, но не для всех: День знаний 1 сентября показали меткими фотожабами

воскресенье, 01 сентября 2019, 10:12
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Украинцы отмечают первый день осени и День знаний яркими фотожабами.

Их они публикуют в соцсетях.

Отметим, что 1 сентября ввели в советское время. Официально как "День знаний" он был учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР № 373-11 от 15 июня 1984 года "Об объявлении 1 сентября всенародным праздником — Днем знаний". На сегодняшний день 1 сентября – начало учебного года.

Добавим, что 1 сентября также отмечаются День предпринимателя Украины и День нефтяника, а по церковному календарю в этот день отмечается память трех мучеников Газских - Тимофея, Агапия и Феклы.

Ранее "Апостроф" опубликовал материал с лучшими стихами, смс и поздравлениями в фото и видео к 1 сентября.

Также синоптики рассказали, какой будет погода 1 сентября.

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