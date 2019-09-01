Радость, но не для всех: День знаний 1 сентября показали меткими фотожабами

Украинцы отмечают первый день осени и День знаний яркими фотожабами.

Их они публикуют в соцсетях.

Отметим, что 1 сентября ввели в советское время. Официально как "День знаний" он был учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР № 373-11 от 15 июня 1984 года "Об объявлении 1 сентября всенародным праздником — Днем знаний". На сегодняшний день 1 сентября – начало учебного года.

Добавим, что 1 сентября также отмечаются День предпринимателя Украины и День нефтяника, а по церковному календарю в этот день отмечается память трех мучеников Газских - Тимофея, Агапия и Феклы.

Ранее "Апостроф" опубликовал материал с лучшими стихами, смс и поздравлениями в фото и видео к 1 сентября.

Также синоптики рассказали, какой будет погода 1 сентября.