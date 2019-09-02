RU  UA  EN

понедельник, 2 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.00
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

2 сентября

17:25
​В НБУ рассказали о геополитических рисках для Украины: опубликован отчет
17:25
Головкин - Деревянченко: прогноз букмекеров на чемпионский бой
17:09
Стало известно о судьбе генерала Семочко, уволенного со скандалом из разведки
17:08
Скандал в ПриватБанке в Киеве: женщину-трансгендера взяли в "заложники"
16:53
Шоу не будет: в Кабмине приняли интересное решение для журналистов
16:47
Стало известно, что задумали в Раде на 3 сентября
16:40
Возвращение героя в Украину: как фанаты встретили Ломаченко
16:34
​Налоги необходимо снижать: в ГФС рассказали, как стимулировать рост экономики
16:32
Появились фото "переполненных" пляжей в Крыму в первые дни осени
16:26
Откопали в шахтах? В сеть попало видео "гуманитарки", которую Россия отправляет на Донбасс
16:16
Что посмотреть в ожидании "Оно 2": лучшие экранизации Стивена Кинга по версии кинокритиков
16:04
Пьяный экс-полковник СБУ устроил страшное ДТП под Киевом: опубликовано видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Представитель Зеленского в Кабмине вел интересную переписку о российском угле: эксклюзивные фото

понедельник, 02 сентября 2019, 15:59
переглянути новину українською

Представителя президента Владимира Зеленского Андрея Геруса заметили на заседании Кабинета министров переписывающимся с народным депутатом от "Слуги народа" Юрием Камельчуком о российском угле.

Об этом свидетельствуют фото, сделанные корреспондентом "Апострофа".

На фотографиях можно увидеть фрагмент переписки Геруса с Камельчуком. В ней упоминается "рос. уголь", речь, скорее всего, идет именно о российском топливе.

"Привет! Можем сегодня на 30 минут разговор провести?", – написал Герусу нардеп. Затем Камельчук сообщил ему, что в Сосновке (город во Львовской области) находится российский уголь, а на ЦОФе (очевидно, Червоноградская обогатительная фабрика в Сосновке) происходят массовые кражи. Также депутат поинтересовался у Геруса, как ему действовать в дальнейшем.

"Про кражи – готовь заявления в правоохранительные органы. Завтра...", – ответил представитель президента. Продолжение сообщения зафиксировать не удалось.

Стоит отметить, Юрий Камельчук – народный депутат, бизнес-тренер и предприниматель из Червонограда. Победил на округе 124, в состав которого входят и Червоноград, и упомянутая Сосновка.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", новоизбранный депутат от "Слуги народа", основатель клиники "Борис" и внештатный советник президента Михаил Радуцкий во время заседания Верховной Рады вел нецензурную переписку о кандидатах на пост главы Министерства здравоохранения.

Фотовзгляд

Все галереи
Зеленский встретился с руководством Рады, Кабмина и правоохранительных органов

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Крымский плацдарм: есть ли опасность ядерной атаки на Украину

Одессу затопит, реки высохнут, леса сгорят: как изменения климата уничтожают Украину

​Первое сентября на Донбассе: как выглядят школы-призраки в Широкино и Зайцево

На войну с Надеждой: как бизнесвумен стала разведчицей и нашла на фронте любовь

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: