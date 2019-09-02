Представитель Зеленского в Кабмине вел интересную переписку о российском угле: эксклюзивные фото

Представителя президента Владимира Зеленского Андрея Геруса заметили на заседании Кабинета министров переписывающимся с народным депутатом от "Слуги народа" Юрием Камельчуком о российском угле.

Об этом свидетельствуют фото, сделанные корреспондентом "Апострофа".

На фотографиях можно увидеть фрагмент переписки Геруса с Камельчуком. В ней упоминается "рос. уголь", речь, скорее всего, идет именно о российском топливе.

"Привет! Можем сегодня на 30 минут разговор провести?", – написал Герусу нардеп. Затем Камельчук сообщил ему, что в Сосновке (город во Львовской области) находится российский уголь, а на ЦОФе (очевидно, Червоноградская обогатительная фабрика в Сосновке) происходят массовые кражи. Также депутат поинтересовался у Геруса, как ему действовать в дальнейшем.

"Про кражи – готовь заявления в правоохранительные органы. Завтра...", – ответил представитель президента. Продолжение сообщения зафиксировать не удалось.

Стоит отметить, Юрий Камельчук – народный депутат, бизнес-тренер и предприниматель из Червонограда. Победил на округе 124, в состав которого входят и Червоноград, и упомянутая Сосновка.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", новоизбранный депутат от "Слуги народа", основатель клиники "Борис" и внештатный советник президента Михаил Радуцкий во время заседания Верховной Рады вел нецензурную переписку о кандидатах на пост главы Министерства здравоохранения.