Поплавский курит в сторонке: сети повеселило сентябрьское видео с поющим Ляшко

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко отметил появление 3 сентября на календаре своим кавером известной песни, исполненным в прошлом году.

Соответствующее видео народный депутат опубликовал в Faceboook.

"Я календарь переверну - и снова 3 сентября!", - подписал свое видео радикал.

Интересен тот факт, что Ляшко опубликовал прошлогоднее видео с исполнением песни Михаила Шуфутинского "3 сентября", видимо, поленившись исполнить хит российского певца снова.

"Наконец-то нашел работу", "Поплавский нервно курит в сторонке...", "Без работы не пропадет. Вечерние выступления в барах никто не отменял, там конечно, зарплата не депутатская, но на хлеб с маслом хватит, тем более, что все остальное у вас уже есть", – пишут в комментариях к видео.

Как сообщал "Апостроф", уже который год подряд 3 сентября в сети встречают песней Шуфутинского.