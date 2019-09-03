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Поплавский курит в сторонке: сети повеселило сентябрьское видео с поющим Ляшко

вторник, 03 сентября 2019, 15:03
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Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко отметил появление 3 сентября на календаре своим кавером известной песни, исполненным в прошлом году.

Соответствующее видео народный депутат опубликовал в Faceboook.

"Я календарь переверну - и снова 3 сентября!", - подписал свое видео радикал.

Интересен тот факт, что Ляшко опубликовал прошлогоднее видео с исполнением песни Михаила Шуфутинского "3 сентября", видимо, поленившись исполнить хит российского певца снова.

"Наконец-то нашел работу", "Поплавский нервно курит в сторонке...", "Без работы не пропадет. Вечерние выступления в барах никто не отменял, там конечно, зарплата не депутатская, но на хлеб с маслом хватит, тем более, что все остальное у вас уже есть", – пишут в комментариях к видео.

Как сообщал "Апостроф", уже который год подряд 3 сентября в сети встречают песней Шуфутинского.

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