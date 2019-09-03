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В Украине разыскивают опасного преступника: опубликован фоторобот

вторник, 03 сентября 2019, 17:46
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В Винницкой области разыскивают мужчину, который может быть причастен к убийству женщины под Крыжополем, опубликован его фоторобот.

Об этом сообщили в управлении уголовного розыска ГУНП.

Так, 24 августа около трех ночи на окраине Крыжополя была найдена мертвой жительница близлежащего села, 1984 года рождения. Было установлено, что причиной смерти стали многочисленные колото-резанные раны. В полиции открыли по факту уголовное производство по ст.115 УК Украины (умышленное убийство).

Подозреваемым по делу проходит мужчина около 40 лет, ростом около 180 см, с продолговатым, худым лицом и прической средней длины. Был одет в темную кофту и брюки.

Как сообщал "Апостроф", ранее правоохранители составили фоторобот мужчины, который напал на 15-летнюю девочку в Днепре. Нападавший с бутылкой набросился на ребёнка по дороге на пляж, который расположен возле церкви.

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