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Во Львове умер известный журналист: фото

вторник, 03 сентября 2019, 10:51
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В ночь на воскресенье, 1 сентября, во Львове скончался известный журналист Владимир Руденко.

Об этом сообщает издание Высокий замок.

Руденко Владимир Андреевич родился 13 мая 1934 в селе Таганча Каневского района Черкасской области. Окончил среднюю школу с серебряной медалью. В 1953 году поступил в Киевский государственный университет им. Т. Г. Шевченко на философский факультет.

В 1960-1963 годах работал корреспондентом в областной молодежной газеты "Молодежь Черкащины" - вместе с известным поэтом Василием Симоненко. Вышел на пенсию в 1991 году.

Был членом Национального союза журналистов Украины.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве умер известный спортивный журналист Александр Жураховский. Он работал на телеканалах "Интер" и "Первый национальный".

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