Украинцев ждет передышка перед новой волной жары: свежий прогноз

В среду, 4 сентября, в Украине ожидаются дожди в большинстве областей, также снизится температура воздуха.

Об этом сообщается на сайте Украинского гидрометцентра.

Так, осадки – дожди с грозами, пройдут по территории Украины с Одесской области наискось до Харьковской. Также будет лить в Закарпатской области, в Киеве и на севере страны. Температура воздуха в дождливых районах в среднем составит от 20 до 24 градусов.

В то же время сухо будет на востоке – Донецкая, Луганская область, в Крыму и на юге. Здесь будет жарко – до 30 градусов. Без дождя также во Львове, Луцке и Ровно, но здесь ощутимо похолодает – температура упадет до 20 градусов.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптик сообщила, что в Украину с юго-запада зашла полоса холодного воздуха, которая принесла в страну похолодание на несколько дней в начале сентября.