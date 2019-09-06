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Еще один фигурант дела о катастрофе МН17 оказался на свободе: что известно

пятница, 06 сентября 2019, 19:10
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Суд освободил от тюремного заключения и приговорил к 5 годам лишения свободы условно экс-боевика так называемой ДНР, охранявшего обломки сбитого самолета Malaysia Airlines рейса МН17.

Об этом говорится в материалах суда, передают "Украинские новости".

Подсудимый - уроженец Енакиево (Донецкая область) Александр Неведров был задержан в начале февраля текущего года в Торецке. Он был ранее судим за воровство (в 2002 году), разбой и грабеж (в 2004 году), за воровство и уничтожение чужого имущества (в 2006 году), за изнасилование (в 2011 году) и еще раз за воровство (в 2018 году). Подсудимый имеет 2 несовершеннолетних детей и является инвалидом 3-й группы по зрению с марта 2018 года.

В конце июня 2014 года житель Енакиево решил вступить в ряды боевиков ДНР. До конца ноября 2014 года обвиняемый, вооруженный автоматом Калашникова, в составе подразделения боевиков осуществлял охрану блок-поста № 1 в районе города Ждановка Донецкой области, блок-поста "Юнком" по улице Тюменской в Енакиево, блок-поста в селе Петропавловка Шахтерского района Донецкой области и охрану обломков сбитого пассажирского авиалайнера Malaysia Airlines вблизи указанного села.

Боевику было поручено охранять обломки самолета и осуществлять пропускной режим на указанных блок-постах, останавливать проезжающий автотранспорт, проверять документы водителей и пассажиров, груз автомобилей; осуществлять охрану указанных блок-постов.

После задержания в феврале 2019 года мужчине было предъявлено обвинение по ч.2 ст. 260 (участие в непредусмотренных законом вооруженных формированиях) Уголовного кодекса.

В судебном процессе обвиняемый полностью свою вину признал. Суд признал это, а также инвалидность подсудимого и положительные характеристики с места работы смягчающими обстоятельствами.

Учитывая, что Неведров был на испытательном сроке, то суд суммировал наказания и приговорил его 5 годам лишения свободы. В то же время, суд освободил осужденного от отбывания наказания с испытательным сроком 3 года. При этом осужденный вынужден периодически уведомлять орган пробации о своем месте нахождения.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", Апелляционный суд Киева отпустил под личное обязательство Владимира Цемаха, важного свидетеля по делу об уничтожении самолета Boeing MH17.

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