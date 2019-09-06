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В СМИ рассказали, как правоохранители вернули университету "Украина" захваченный рейдерами корпус
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В СМИ рассказали, как правоохранители вернули университету "Украина" захваченный рейдерами корпус

пятница, 06 сентября 2019, 12:36
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Студентам и преподавателям университета "Украина" вернули учебный корпус, который ранее пытались отобрать рейдеры, аргументируя свои действия якобы задолженностью вуза.

Об этом пишет "Антикор".

Издание пишет, что в 2008 году университет взял кредит в банке "Хрещатик". Залогом по кредиту был определен один из корпусов. После банкротства банка владельцем права требования по кредиту стало частное общество, которое ныне подозревают в рейдерских планах в отношении имущества.

Без формальных предупреждений университета кредитор решил вместо средств по кредиту получить целое здание, и в результате в конце 2017 года в государственном реестре прав на недвижимое имущество появилась запись о смене собственника.

В 2019 году представители университета выиграли судебные иски по защите своего имущества, а правоохранительные органы начали расследовать действия госрегистратора, который сменил владельца имущества.

Таким образом, администрация вновь получила доступ к учебным помещениям, а студенты - к обучению. Следует отметить, что в этом корпусе учатся студенты с инвалидностью, и он является уникальным в Украине.

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